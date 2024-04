Lazio, Immobile si è offerto all'Inter: tutto dipende da Arnautovic

16 minuti fa



Secondo quanto riportato da Tuttosport, Ciro Immobile, capitano e centravanti della Lazio si è offerto all’Inter. La stagione di Arnautovic apre a una cessione in caso di offerta convincente, il rendimento di Sanchez fin qui è stato trascurabile e il contratto in scadenza rimane in bilico. C'è da considerare anche il rientro di Valentin Carboni dal Monza, ma, dato che Taremi è valutato una prima (ma anche una seconda punta), c'è tutto lo spazio per inserire un altro centravanti.



Proprio in questo discorso rientra il nome di Immobile che, a quanto viene scritto, si è già offerto alla società nerazzurra. Tutto dipenderà dal futuro di Arnautovic. Infatti, non è da escludere questo scenario: se dovesse arrivare un'offerta che permetta al club di non iscrivere a bilancio una minusvalenza (dunque intorno ai 5 milioni), tutto lascia pensare che la dirigenza non si opporrà, così da investire queste risorse su un attaccante come Immobile che potrebbe ritrovare Simone Inzaghi a Milano, dopo l'esperienza nella Capitale.