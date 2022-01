Muriqi può lasciare la Lazio. L'attaccante kosovaro è in trattativa con i russi del CSKA Mosca, pronti a prenderlo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Così i biancocelesti possono prendere il difensore del Verona, Casale alle stesse condizioni di formula e cifre.



Inoltre il club del presidente Lotito pensa all'attaccante Lapadula in uscita dal Benevento e sfida il Napoli per il terzino sinistro dell'Empoli, Parisi.