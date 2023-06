Aumenta la fila per Jerdy Schouten. Negli ultimi tempi si sarebbe fatta avanti la Lazio e l’olandese è proprio uno dei cardini che rientra nei preferiti di Thiago Motta. Il regista ha estimatori anche in Bundesliga ma ci sarebbe Sarri, fortemente, a volerlo per la futura Lazio da Champions. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la sostituzione il Bologna tiene d’occhio sia Tessmann (Venezia) e sia Boloca (Frosinone).