Mattinata di scarico a Formello per la Lazio. Reduce dalla vittoriosa trasferta di Bergamo la squadra biancoceleste si è ritrovata nel centro tecnico per iniziare subito a preparare la sfida cruciale di giovedì in Europa League, contro il Midtjylland, nella quale mancherà Manuel Lazzari per squalifica.



Rosa divisa, come di consueto, in due. In palestra chi ha giocato ieri. Sgambata in campo per gli altri. Da valutare nei prossimi due giorni la condizione fisica di Luis Alberto, assente questa mattina. Ieri lo spagnolo rimasto in panchina "perché non al meglio", ha dichiarato Sarri. Domani intanto Immobile effettuerà alcuni esami, per monitorare la situazione riguardo il suo infortunio