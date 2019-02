Stamattina Lazio subito in campo: c'è da pensare all'Empoli. Dal posticipo all'anticipo: la Lazio giocherà giovedì in casa (sabato all'Olimpico c'è il rugby), Inzaghi e i suoi devono fare i conti con la fatica e lo stress di 3 impegni ravvicinati. E con l'infermeria. Correa è rimasto a riposo allo Stirpe perché uscito malconcio dalla sfida di Coppa Italia, Luis Alberto è stato sostituito nel secondo tempo per un problema muscolare, anche Immobile è a rischio, era molto stanco a fine gara



CONDIZIONI LAZIO - Nelle prossime 48 ore le loro condizioni verranno valutate. Contro l'Empoli tornerà Milinkovic, Parolo verrà squalificato, era diffidato. Potrebbe arrivare il momento di Romulo, l'unico acquisto di gennaio.