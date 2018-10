Lazio subito in campo. Stamattina alle 10.30 la squadra di Inzaghi, che ha battuto il Parma 2-0 e ha ricominciato con il sorriso dopo la sosta, torna ad allenarsi. Bisogna preparare la trasferta di Europa League a Marsiglia, non c'è tempo e l'infermeria non sorride.



INFERMERIA - Non ci sono buone notizie fronte infortunati: Badelj e Durmisi sono ancora assenti. L'esterno ex Betis continua il suo protocollo riabilitativo, mentre Badelj potrebbe rientrare contro l'Inter. In Europa mancheranno Correa e Basta, squalificati, oltre a Lukaku e Patric che non sono in lista UEFA. Contro il Marsiglia Inzaghi potrebbe addirittura scegliere la difesa a 4, ma saranno i prossimi allenamenti a stabilirlo.