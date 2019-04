Subito in campo: obiettivo dimenticare Ferrara e la sconfitta, di misura e con polemica, rimediata contro la Spal. Inzaghi manderà in scena la classica seduta post-gara, parlerà con i ragazzi. La Lazio è fuori da Roma da 5 giorni, dopo il doppio confronto contro Inter e Spal. Nel pomeriggio è già il momento di pensare al Sassuolo, i tempi sono molto stretti.



NEWS LAZIO - Venerdì bisognerà provare già la formazione che scenderà in campo domenica, c'è poco tempo e bisogna valutare le condizioni di molti singoli. Staffetta tra Correa e Caicedo durante il match contro la Spal che forse si ripeterà in infermeria: i due sono acciaccati, non sono al meglio, bisognerà valutarne con attenzione le condizioni. Stesso discorso valido per Stefan Radu: contro il Sassuolo potrebbe scendere di nuovo in campo, Inzaghi ha bisogno della sua esperienza.