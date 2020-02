Inzaghi rivede i suoi dopo la bella vittoria di Genova, che lancia la Lazio all'inseguimento della Juventus in una domenica molto particolare, funestata dalle continue notizie sulla diffusione del Coronavirus. Defaticante per chi è sceso in campo contro il Genoa, esercitazioni sul possesso palla per il resto della rosa. Ancora una grande assenza: in campo non si è visto Francesco Acerbi.



ACERBI OUT - Ancora non è tornato sul terreno di gioco: si è fermato poco prima della partita contro il Genoa Acerbi, Inzaghi potrà fare invece affidamento di certo su Luiz Felipe nel match di sabato. Ha smaltito la squalifica, è a disposizione. Ancora fuori gioco Lulic, ne avrà ancora per un po' dopo l'operazione subita.