È iniziata la preparazione della Lazio alla prossima sfida di campionato. Mister Sarri e i suoi nel pomeriggio hanno finalmente scoperto data e orario del big match contro il Milan. Si giocherà domenica 12 settembre alle ore 18:00. Sarà subito uno scontro diretto nel quale il Comandante avrà a disposizione il nuovo arrivato Mattia Zaccagni. Il classe ’95 oggi ha svolto il primo allenamento col nuovo club andando anche a segno nella partitella vinta però dalla squadra avversaria.



Da sottolineare anche la presenza in gruppo di Luiz Felipe. Per il brasiliano intera seduta a disposizione di mister Sarri e il suo staff. Senza dubbio una buona notizia dopo il forfait contro lo Spezia. L’unico assente di oggi, oltre ovviamente ai 10 calciatori impegnati con le rispettive nazionali, è stato Manuel Lazzari. Il terzino destro ha iniziato la fase di recupero dall’elongazione al polpaccio destro e con lo staff medico tenterà il recupero lampo per il Milan, anche se sarà dura.