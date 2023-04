Finale di partita accesso sugli spalti a, dopo la gara contro la Gli insulti e gli sputi arrivati dalla tribuna dietro la panchina degli ospiti non sono stati certo episodi edificanti. La società biancoceleste, che in campo ha raccolto uno 0-3 importantissimo per la corsa Champions, sui social oggi ha postato un video dal titolo eloquente, in riferimento ai fatti accaduti allo stadio Picco: "Education is the key to success".