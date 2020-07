La Lazio a rapporto, Lotito non risparmia nessuno. Vuole vederci chiaro, a partire dalle parole grosse volate negli spogliatoi, negate dalla società. Di certo Lotito ha messo sotto la lente d'ingrandimento anche lo staff medico. Non ha digerito le voci che gli sono arrivate, non gli piace il nervosismo che si respira nel centro sportivo di Formello, il quartier generale della Lazio.



LOTITO FURIOSO - Come riporta il Messaggero, Lotito ha anche chiesto spiegazioni sui dissapori interni allo staff medico: c'è un nuovo metodo di nutrizione sul banco degli imputati, che sta generando più di qualche nervosismo. Obiettivo, tamponare l'emergenza il prima possibile, prima di rovinare davvero la stagione, non solo la corsa Scudetto.