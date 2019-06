Adolfo Gaich piace tantissimo alla Lazio. E la sua visita a Roma è tutt'altro che una visita di cortesia, o una vacanza. Fresco di Mondiale sub20, Gaich vorrebbe approdare in Italia, dove tanti bomber argentini hanno fatto benissimo. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, la trattativa per l'attaccante va avanti. L'accordo con il giocatore è ok, bisogna convincere il San Lorenzo.



MERCATO LAZIO - Il club argentino vorrebbe più di 10 milioni per il ventenne - con cluasola a 15 - la Lazio ne vuole offrire 8. Dalla società arrivano le prime smentite: non ci sarebbe un accordo imminente, la Lazio non conferma. Ma Gaich piace, è solo questione di tempo.