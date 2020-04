Lazio forte su De Paul dell'Udinese, storico obiettivo dell'Inter. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, non c'è solo Szoboszlai per sostituire Milinkovic: il centrocampista bianconero conosce benissimo il campionato italiano, sarebbe un investimento sicuro anche sotto il profilo tecnico. De Paul può interpretare più ruoli, e offrirebbe ad Inzaghi una serie di chance, anche se volesse cambiare modulo. Potrebbe anche, all'evenienza, prendere il posto di Correa.



MERCATO LAZIO SU OBIETTIVO INTER - Anche De Paul, come Milinkovic, è partito da trequartista ma si è saputo re-inventare anche da interno di centrocampo, è nella fase culminante della sua carriera, ha 26 anni e una valutazione molto alta. L'Udinese per privarsene accetterebbe 40 milioni, la Lazio ne vorrebbe mettere sul piatto 30, ma ha la possibilità di inserire qualche contropartita che potrebbe far decollare la trattativa. Facile l'accordo economico con il giocatore, a meno che l'Inter, o altri grossi club, non si inseriscano con decisione.