La prima idea della Lazio per rinforzarsi nel mercato di gennaio è il terzino sinistro del River Plate Fabrizio Angileri. Lo fa sapere La Gazzetta dello Sport, secondo la quale il club biancoceleste sta seguendo anche van Aanholt del Galtasaray e Gudmundsson del Lilla. Con il club turco l’operazione potrebbe rientrare in quella per riportare a Istanbul Muriqi.