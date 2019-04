La Lazio lo punta, ha appena abbattuto il Napoli e non vuole fermarsi. Il ds Igli Tare sta sondando il mercato degli esterni, ha in testa l'obiettivo Champions ma sa benissimo che la Lazio ha necessità di calciomercato e lacune da colmare. Vuole prendere rinforzi, e in Serie A Di Lorenzo dell'Empoli è uno dei nomi sul taccuino.



MERCATO LAZIO - Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Vittorio Tosto, dirigente che lo acquistò dalla Serie C, ha raccontato un retroscena: “Di Lorenzo lo presi dalla Serie C per 400mila euro, ora vale 7-10 milioni. Lo proposi al Parma, al Sassuolo, persino a Giuntoli del Napoli. L’idea era quella di farlo prendere ai partenopei, che avrebbero potuto parcheggiarlo in qualche altra squadra. Invece alla fine l’ho portato ad Empoli e ora raccogliamo i frutti”.