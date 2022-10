Laè lo specchio del paese. In Italia si investe poco sui giovani (non solo nello sport, ndr), e il club biancoceleste segue fedelmente questo trend da almeno dieci anni. Non a caso. Come scrive oggi il Corriere della Sera, il CIES ha di recente evidenziato come, tra i top campionati europei, in Serie A ci siano ben quattro club nei primi dieci per età media più alta dei giocatori acquistati: oltre alle Aquile, figurano Inter, Milan e Fiorentina.Dal 2013 a Formello sono arrivati calciatori con un'età media vicina ai 26 anni. Secondo il quotidiano, il motivo è legato alla, che permetta di individuare prima degli altri i profili di potenziale talento., il che è paradossale per un club non particolarmente ricco. I procuratori infatti quasi sempre offrono lo stesso calciatore a più acquirenti, tirando così su il prezzo.. Quasi tutti gli altri Under24 arrivati in questi anni non hanno mantenuto le aspettative. Morrison, Kishna, Pedro Neto, Bruno Jordao, Adekanye, fino ad arrivare ai due casi più attuali: Luka Romero e Raul Moro. Neto e Jordao almeno sono stati rivenduti a cifre che hanno consentito di rientrare dell'investimento andato male. Come loro però pochi altri hanno fruttato. Per non parlare poi della decadenza del settore giovanile. I risultati deludenti della Primavera negli ultimi anni si rispecchiano nella quantità nulla di ragazzi poi ceduti altrove per cifre rilevanti.Ricominciare ad investire nello scouting può quindi essere il prossimo passo per la crescita della società e della squadra.