Emergono alcune indiscrezioni dal recente viaggio che Igli Tare ha fatto a Londra. Secondo Il Messaggero il ds della Lazio avrebbe parlato con l'Arsenal di Lucas Torreira.



Il centrocampista uruguayano - l'anno scorso in prestito alla Fiorentina, che però non ha esercitato il diritto di riscatto - è in uscita dai Gunners, che ormai non lo considerano più utile al progetto tecnico. Lui stesso in Premier League non è mai riuscito ad esprimersi al meglio e vorrebbe tornare in A. Nei giorni scorsi era stato accostato anche alla Roma, ma già l'anno scorso era stato proposto alla Lazio che ora potrebbe cogliere l'opportunità. Si tratterebbe tra l'altro di una richiesta esplicita di Sarri, che verrebbe accontentato con un altro regista in aggiunta a Marcos Antonio. Il brasiliano infatti può ricoprire anche il ruolo di mezz'ala.