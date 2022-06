Sergej Milinkovic-Savic è l'uomo più ambito tra i gioielli della Lazio. In attesa di difendersi dalle avances per il serbo, i biancocelesti si stanno muovendo già per trovarne un eventuale sostituto. Come si legge sul Corriere dello Sport, Igli Tare ha messo gli occhi su Luka Sucic del Salisburgo.