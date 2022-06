Missione di mercato a Londra per Tare. Il direttore sportivo della Lazio ha tastato l'interesse del Chelsea per Milinkovic-Savic: secondo il Corriere dello Sport, al momento non c'è un'offerta concreta per il centrocampista serbo.



Intanto Sarri gradisce l'inglese Loftus-Cheek e potrebbe tornare ad allenare Allan: come si legge su Il Mattino, il mediano brasiliano ex Napoli può lasciare l'Everton in estate.