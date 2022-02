Igli, ds della, parla a Sky prima della partita col Porto: "Il Porto è molto simile al Milan, è una squadra aggressiva e sappiamo che da subito sarà una squadra che ci metterà in grande difficoltà. Il segreto è essere bravi a uscire bene dalla loro pressione; se ci riusciremo sarà facile per i nostri attaccanti andare in profondità mettendoli in difficoltà. Oggi è un banco di prova contro una delle più in forma in Europa e speriamo di giocarci la qualificazione a Roma facendo un buon risultato qui"."Felipe Anderson ha giocato due partite da centravanti e ha fatto molto bene. Abbiamo analizzato con Sarri la possibilità di portare un’alternativa in più in attacco e poteva essere quel giocatore in più in fase offensiva per giocare come falso nueve. Come Cabral che nello Sporting giocava sulle fasce o da seconda punta. Capisco le perplessità, ma noi abbiamo fatto la scelta di mandare a giocare Muriqi perché ci servivano altre caratteristiche per il nostro gioco di squadra"."In questa Europa League abbiamo analizzato gli alti e bassi della squadra nei primi 4 o 5 mesi. Abbiamo sempre parlato di avere pazienza, di dare tempo all’allenatore e adesso la Lazio, nelle ultime 10 partite, è la terza squadra per punti fatti, siamo tornati a lottare per il quarto posto, non prendiamo gol da 4 partite. I numeri stanno girando dalla parte giusta e questo è frutto della squadra che ha capito cosa vuole l’allenatore. Ora dobbiamo continuare su questa squadra"."Poteva essere già a disposizione per Udine, ma sarà con la squadra da lunedì e per il ritorno contro il Porto ci sarà".