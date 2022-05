Cedere gli esuberi e reinvestire gli introiti sul mercato. Sulla carta sarebbe un piano perfetto per la Lazio. In pratica però bisogna trovare gli acquirenti. Oppure convincere i club a riscattare i prestiti. Per questo Tare, scrive Repubblica, è al lavoro in questi giorni su tre fronti: se riuscirà a far rimanere Escalante, Vavro e Muriqi a titolo definitivo nei rispettivi club potrebbe racimolare un tesoretto da 17 milioni di euro.



Soprattutto per il centravanti kosovaro la trattativa col Maiorca è nel vivo. Gli spagnoli chiedono uno sconto per trattenere l'attaccante, tra i protagonisti della salvezza del club delle baleari. Troppi i 12 milioni pattuiti a gennaio. I biancocelesti però non possono scendere sotto i 10, altrimenti metterebbero a bilancio una minusvalenza. Il calciatore spinge per rimanere in Liga e ha già trovato l'intesa sul contratto con la società maiorchina. Discorso simile per gli altri due, con il difensore slovacco - in prestito al Copenaghen, con cui ha vinto il campionato - che non vorrebbe assolutamente tornare a Roma e il centrocampista -retrocesso con l'Alaves - che, accetterebbe anche una permanenza in Segunda División.