Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato a DAZN a pochi minuti dall'inizio della sfida di Europa League contro lo Sturm Graz: "In Europa abbiamo stentato un po', dobbiamo chiudere il prima possibile la questione qualificazione. Conta per la crescita, per le ambizioni della società. Sarà un cammino lungo e faticoso, è ancora presto per sbilanciarsi per quanto riguarda gli obiettivi, la squadra deve pensare a dare continuità. Vincere aiuta a vincere, questo deve essere il motto".