Continua il dibattito in casa Lazio sull'utilizzo o meno di Stefan de Vrij nella sfida contro l'Inter del 20 maggio, che probabilmente sarà decisiva per la corsa alla Champions League. Il difensore olandese ha già firmato coi nerazzurri e dal primo luglio sarà ufficialmente un nuovo giocatore della squadra di Luciano Spalletti, motivo per cui tanti tifosi laziali vorrebbero che Simone Inzaghi lo lasciasse in panchina nella gara dell'Olimpico.



PARLA TARE - Sull'argomento è tornato Igli Tare, direttore sportivo biancoceleste; ecco le sue parole riportate dal Tempo: "De Vrij gioca fino all'ultima partita, ci fidiamo di lui".