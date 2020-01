Così il direttore sportivo della Lazio Tare ha parlato fuori da Castel Sant'Angelo a margine della festa per i 120 anni della Lazio: ​"La cosa più bella stasera è questa festa meravigliosa, di 120 anni di storia. Essere qui tutti insieme è un qualcosa di speciale. La vittoria a Brescia? Tornare a Brescia per me è come tornare al passato, ho vissuto 3 anni meravigliosi. L’abbraccio della gente allo stadio mi ha fatto piacere perché significa che ho lasciato un bel ricordo. Per quanto riguarda noi, adesso se ne parla tanto. Ma dobbiamo essere bravi e continuare a fare quello che abbiamo fatto finora. Alla fine della stagione dobbiamo vedere cosa abbiamo raggiunto".