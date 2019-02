Prima del sedicesimo di finale di Europa League contro il Siviglia, il ds della Lazio Tare ha parlato a Sky Sport: “Icardi? Abbiamo passato situazioni simili, fanno parte di questo mestiere. Le possibilità di passare il turno sono 50 e 50, stasera giochiamo in casa e possiamo dimostrare il nostro valore. Lo scorso anno abbiamo dimostrato di poter essere protagonisti di questa competizione, vogliamo farlo anche in questa stagione. Tifosi? Penso di aver visto una cosa molto brutta contro l'Eintracht Francoforte, quando abbiamo giocato in minoranza in casa contro i tifosi tedeschi, ma stasera è ancora più brutto. Roma è una piazza molto esigente ma la presenza dei tifosi è fondamentale per noi e questa squadra merita una presenza maggiore di quella che ci sarà stasera. Voglio ringraziare chi c'è ma mi sarei aspettato una tifoseria che indossa le vesti del dodicesimo uomo in campo, non sarà così".



SIVIGLIA - “Differenze con il Siviglia? Mi tengo stretti i miei giocatori, ma Jesus Navas, Ben Yedder, Sarabia sono giocatori imprevedibili che richiedono molta attenzione. Sappiamo che è una squadra abituata a palcoscenici importanti, ma per noi dobbiamo fare il nostro percorso di crescita passo dopo passo. Ecco perché bisogna affrontare questi avversari senza paura e con grande orgoglio, sperando di passare il turno per fare sempre meglio”.



IMMOBILE - “Poteva esserci anche stasera ma non abbiamo voluto rischiarlo, nei prossimi giorni il programma sarà molto intenso. Per la partita di domenica contro il Genoa sarà presente”.