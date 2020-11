Si stanno muovendo i pezzi grossi in casa Lazio pur di far rientrare a Formello Angelo Peruzzi. Il club manager avrebbe già svuotato il suo ufficio nel Lazio Training Center talmente irritato dopo la presunta lite col presidente Lotito. La figura di Peruzzi è determinante. L'ex portiere è il vero e proprio collante tra la squadra e la società. Sostanzialmente è colui che più di tutti cura i rapporti e mantiene l'equilibrio. La questione Luis Alberto però ha finito per evidenziare uno strappo tra lui e il presidente che, come riporta Il Corriere dello Sport, Tare e Inzaghi stanno cercando in tutti i modi di ricucire.