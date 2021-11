Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, parla prima della partita con la Juve a Dazn: "Sono partite che la squadra è consapevole contro chi gioca e cosa deve mettere in campo. Penso che faremo una grande gara anche stasera, vedendo le ultime partite prima della sosta".



PIU' QUALITA' - "E' difficile vincere (ride ndr). Il problema è che abbiamo cambiato modulo dopo cinque anni, abbiamo fatto un progetto in estate con sei innesti, altrettanti ci saranno nella prossima estate. La cosa più importante è che la squadra abbia assimilato l'idea di Sarri. Quanto fatto nelle ultime partite ci fa ben sperare. L'importante è avere gli equilibri e i giocatori giusti. Quando vinci li hai e quando non vinci non li hai però in questo momento serve la continuità di risultati".



COME MIGLIORARE - "L'idea è sempre di avere la possibilità di inserire uno o due giocatori di livello molto alto ogni anno perché aiuterebbe la crescita di una squadra".