Ilgli, a pochi minuti dalla sfida contro il Galatasaray ha parlato ai microfoni di Sky:"C'è la possibilità di saltare un turno e avere due settimane di lavoro serene. Volevamo passare il girone, che considero da Champions. Ci siamo qualificati e ora dobbiamo vincere per prenderci il primo posto".ù"Non direi anche perché queste sono competizioni che vanno vissute al momento. Viviamo la serata come una serata che ci può dare tanto e poi dobbiamo pensare al campionato, dove ci aspetta una partita difficile col Sssuolo"."Difficile giudicare o parlare di lui. È un ragazzo che ha fatto un percorso importante da noi. L'errore di Istanbul può capitare a chiunque ma l'importante è la reazione dei tifosi dalla partita successiva in campionato. Per lui è stato un segnale forte, si è tolto un peso ed è un giocatore che può dare tanto a questa squadra"."È un percorso per il quale ci vuole tempo. Non è una giustificazione, ma è per spiegare che anche nei momenti di difficoltà è la strada giusta da seguire. Se pensiamo ai 4 punti persi nel recupero contro Atalanta e Udinese, potremmo essere a ridosso dalla zona Champions. Allo stesso tempo dobbiamo ripensare alle sconfitte contro Bologna, Verona e Napoli e queste prestazioni non vanno accettate. Abbiamo parlato dopo Udine, c'è stata una reazione e la vittoria contro la Samp mostra che siamo sulla strada giusta. Ora dobbiamo correre in campionato, ma l'unica cosa certa è che ci crediamo anche se ci sono tante difficoltà".