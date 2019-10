La Lazio guarda in Messico: Guido Rodrìguez è finito nel mirino di Igli Tare. Il classe '94 argentino del club America. Scuola River, il centrocampista ha segnato 2 gol in 13 partite in questa stagione: ha all'attivo un campionato messicano e una coppa del Messico.



MERCATO LAZIO - Dal Messico rimbalzano le ultime novità sulla situazione Rodriguez: la Lazio avrebbe chiesto informazioni sulla situazione contrattuale dell'ex River, senza presentare offerte formali per il giocatore. Durante la scorsa estate era stato accostato al Betis, ora tocca alla Lazio chiedere informazioni.