Il pareggio ottenuto sul campo del Bologna non ha scalfito le certezze di una squadra, la Lazio, che ha tutte le carte in regola per arrivare tra le prime quattro della classifica. E il direttore sportivo Tare sta già lavorando per rinforzare la squadra in previsione di un ritorno in Champions League. Il principale obiettivo sul mercato sarà quello di trovare un vice-Immobile di valore:E in caso di addio di Milinkovic Savic i biancocelesti proveranno a trattare con il Bologna per lo scozzese Ferguson.