23 anni, fisico da corazziere - 187 cm - la Lazio punta il mediano del Fenerbahce Jailson. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, Tare avrebbe già mosso i primi passi: la Lazio ha offerto 12 milioni per portarlo in Serie A.



MERCATO LAZIO - Protagonista in positiva nella grigia stagione della squadra del Faro, Jailson, classe '95, può giocare davanti alla difesa - darebbe il cambio a Leiva - o come mezzala. I rapporti con il Fenerbahce sono ottimi, Tare in Turchia vanta molte amicizie. L'offerta è servita, ora bisognerà capire se bastano 12 milioni per convincere la dirigenza turca.