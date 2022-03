Le parole di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Roma. "Questo derby rappresenta una partita che non si gioca ma si deve vincere, vuol dire tanto per la classifica, per quello che abbiamo fatto fino ad adesso. Abbiamo avuto modo nel prepararla nel miglior modo possibile. Siamo concentrati. Sono ormai un laziale, sappiamo bene cosa vuol dire vincere questa partita.



Cosa manca per ridurre il gap con le quattro davanti?

"Non manca tanto, abbiamo provato a spiegarlo per diversi mesi e ora è arrivata la mano di Sarri e si vede. La squadra ha assimilato le sue idee di calcio, purtroppo nella classifica siamo un po' distaccati ma a livello di gioco è una questione che avevamo preso in considerazione. Adesso dobbiamo solo pensare a giocare queste nove finali e tirare le somme alla fine, questa squadra ha una grande prospettiva. Se resto? Sì, sicuro".