O lui, o me. E Lotito ha scelto lui. Il rapporto tra Igli Tare e Maurizio Sarri non è mai decollato:. Durante la stagione ci sono state discussioni più o meno accese durante le quali era quasi sempre presente anche Claudio Lotito.- Il presidente ha provato più volte a fare da pacere tra le due parti “Dai, venitevi incontro” ripeteva a entrambi. Ma non c’era verso. Il rapporto tra i due era talmente incrinato che oggi, nelle tante operazioni c’è stato anche qualche abbaglio come è normale che sia, ma dietro ai colpi di mercato ci sono stati anche i risultati sul campo.- Oggi Tare lascia una Lazio che ha chiuso la stagione al secondo posto, con in panchina c’è un allenatore che fa un gioco moderno e ha idee innovative.. Oggi i biancocelesti sono ancora a caccia di un’alternativa a Ciro. Ma non è più una questione per Tare.- Il ds albanese saluta la Lazio che ha deciso di tenere Sarri e ora andrà alla ricerca di un nuova figura come direttore sportivo.da attuale responsabile del settore giovanile - insieme a Enrico Lotito - a nuovo ds. Tare lascia la Lazio, Lotito volta pagina. È la fine di un’era.