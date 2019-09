Un grande futuro, così Tare su Pedro Neto e Bruno Jordao. E gli fanno eco in Inghilterra: le parole del ds sui nuovi acquisti del Wolverhampton vengono riprese e amplificate: sul "Birmingham mail" viene sottolineato l'inizio brillane di Pedro Neto in prima squadra, e non solo.



PEDRO NETO E BRUNO JORDAO FUTURE STELLE - Anche Bruno Jordao, centrocampista che ruba meno l'occhio dell'ex compagno di Braga e Lazio, ha disputato un match brillante in Under 23 contro l'Everton. In Inghilterra sono certi: Pedro Neto e Bruno Jordao sono due future stelle.