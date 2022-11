Il ds della Lazio Igli Tare ha parlato a Sky prima della partita contro il Feyenoord:



"Per noi è importante chiudere al primo posto, vale tantissimo per anche per il sorteggio. Abbiamo pensato che fosse più facile, ma ci è servito da lezione. Arriviamo da primi e da primi vogliamo chiuderlo".



PEDRO - "Gestione giusta. Vedendo quanto fatto fino ad ora è riuscito a dare il meglio entrando a gara in corso, in una partita del genere è fondamentale per l'esperienza e per l'imprevedibilità che ha. Sarà fondamentale in una partita così difficile".



RABBIA UEFA - "E' inspiegabile che possano succedere queste cose. Noi siamo abituati a giorni ogni 3 o 4 giorni, abbiamo tutte le carte in regola per farlo. E' ingiusto quello che è successo".



GIALLO MILINKOVIC - "Ci ha fatto arrabbiare, ne abbiamo discusso prima della partita. Abbiamo cercato di gestire nel migliore dei modi ma è la prima volta che mi capita di vedere una cosa del genere, proprio nel modo in cui è stato preso. Addirittura di parlava di un rosso quindi 50mila persone hanno visto altro. nel primo tempo c'è stata un'entrata simile ma in quel caso non c'è stata neanche l'ammonizione. Non meritava quel cartellino e sarebbe stato giusto vederlo in campo nel derby".