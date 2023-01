Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a Dazn prima della partita con la Fiorentina: "Non la vedo come occasione unica, ma come partita da vincere per dare seguito alla vittoria di martedì, portando a casa i tre punti anche stasera. Se ci aspettavamo questo Zaccagni? Ovvio che quando fai certe scelte le aspettative sono quelle, però ci voleva il tempo dovuto per giocare in una piazza grande come questa. Sta rispondendo molto bene. Mercato chiuso? Finché sarà aperto tutto può succedere, ma in questo momento non sono previsti interventi".