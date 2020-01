Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, parla a Sky Sport prima della sfida contro la Samp: "Non è cambiato nulla, rimane quello che ho già detto. La squadra è forte, ad inizio stagione nessuno aveva dato fiducia alla squadra ora sono saliti tutti sul carro. Non è una cosa nuova. Non siamo stupidi, se possiamo migliorare la squadra lo faremo, altrimenti rimaniamo così come siamo".