Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro l'Inter: "Voglia di rivincita? No, è tutta acqua passata, questa è una partita come tutte le altre, ci sono tre punti in palio. Anzi, è una partita da sei punti, perché vincendo stasera scavalcheremmo l'Inter e andremmo vicini al Napoli. Battere una big? È questione di momenti, l'ho detto anche prima della gara col Marsiglia che gli infortuni e i giocatori fuori forma hanno inciso, ma alla fine siamo dove vogliamo essere e perciò va bene. È una partita contro un avversario pericoloso, ma c'è tutto il necessario per fare bene stasera".