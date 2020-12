Poco prima del fischio d'inizio della sfida tra il Milan e la Lazio ai microfoni di Dazn ha parlato Igli Tare. Ecco come si è espresso il ds biancoceleste: "Se è stato difficile giocare senza un Luis Alberto al top? Non è che è tutto gira intorno a Luis Alberto. In alcune gare c'è stata una mancanza di tutta la squadra, penso alle sfide in casa contro Udinese e Verona, oppure a Benevento. E' mancata la squadra per mille motivi. Rinnovo Inzaghi? Ci siamo visti diverse volte, anche prima della partita col Verona con Inzaghi e il presidente. Sappiamo cosa ci siamo detti e dobbiamo pensare solo a stasera. Poi verrà fissato un incontro per valutare quanto fatto in questi ultimi cinque mesi e si vedrà".