La longa manus di Tare sempre puntata verso la Turchia. Il ds biancoceleste ha molti contatti nella terra della mezzaluna, e stavolta ha sguinzagliato i suoi fidati amici in Super Lig. Il ds sta puntando al post Strakosha: ha messo sotto osservazione Uğurcan Çakır, portiere di 191 cm del Trabzonspor, classe '96.



IL SOSIA DI STRAKOSHA - Il portiere turco, che vagamente ricorda lo stesso Strakosha, è finito nel mirino dei grandi club d'Europa. L'agente ha confermato l'interesse del Liverpool, ma non solo: come riportano i media turchi, anche la Juventus e il Lipsia lo hanno segnato sul taccuino. Tare vuole sbrigarsi e bruciare la concorrenza, anche perché la girandola dei portieri sul mercato potrebbe coinvolgere lo stesso Strakosha, aprendo di fatto la corsa alla sua successione.