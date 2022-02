Nel pre-partita della sfida tra Milan e Lazio valida per i quarti di finale di Coppa Italia, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato a Mediaset:



“La Coppa Italia è un obiettivo della stagione, siamo in un momento positivo per cui stasera cercheremo di passare il turno e guardare avanti. Sarri l’ha definito un torneo antisportivo? È un pensiero che il mister ha fatto a titolo personale ma lo sosteniamo anche noi come idea, però è inutile andare dietro alle polemiche. Guardiamo alla partita di questa sera.



POLEMICHE - "Tifosi delusi dal mercato di gennaio? Il mercato si è chiuso e dobbiamo guardare avanti. Abbiamo spiegato le nostre ragioni, non stiamo programmando in modo sbagliato, tutt’altro. Abbiamo le idee chiare di come sarà il presente ma soprattutto il futuro. E su questo Sarri gioca un ruolo fondamentale. Anche per il rinnovo Sarri gioca un ruolo importante? Sì sì”.