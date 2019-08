Un altro acquisto sicuro. La Lazio sta seguendo una linea precisa: prendere tutti giocatori già pronti per la Serie A, che la conoscono bene, da amalgamare con colpi dall'estero. Dopo Lazzari potrebbe essere il turno di Fofana dall'Udinese: a centrocampo Tare sta cercando di rinforzare la mediana.



MERCATO LAZIO - Seko Fofana, come riporta Il Tempo, garantirebbe fisicità anche in caso di partenza di Milinkovic, e aiuterebbe Inzaghi nel turnover in mediana. Il prezzo del cartellino si aggira attorno ai 15 milioni, ma i buoni rapporti con l'Udinese potrebbero facilitare la trattativa.