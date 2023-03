Il futuro di Tare alla Lazio è sempre più in bilico. Come racconta oggi Il Messaggero, il direttore sportivo biancoceleste - per il quale comunque Lotito ha pronta nel cassetto un proposta di rinnovo triennale - vedrà molto probabilmente ridursi ancora di più le proprie mansioni nella dirigenza, se deciderà di restare a Formello (il contratto scade a giugno). Il patron della Lazio ha infatti in mente due promozioni nell'organigramma del club. Il buon lavoro di suo figlio Enrico e di Angelo Fabiani con la Primavera e con la femminile sembrano aver convinto Lotito ad affidare loro maggiori responsabilità nei quadri societari. In quali ruoli però è ancora tutto da definire, anche perché molto dipenderà proprio da cosa farà lo stesso Tare.