Non solo Luis Alberto. Anche il ds della Lazio Igli Tare ha parlato prima del derby. Ecco come il dirigente biancoceleste si è espresso ai microfoni di Dazn: "Questa è una partita che non si gioca, si vince. Per noi è fondamentale ritrovare l'autostima persa contro il Milan, si sono visti passi in avanti ma il miglior modo per sbloccarci è vincere questa sera contro la Roma. Roma non si costruisce in un giorno, abbiamo cambiato tante cose e c'è un blocco mentale, invece dobbbiamo essere liberi e goderci questo palcoscenico, c'è pressione ma queste sono le partite più belle da giocare. Il sarrismo magari lo vedremo più avanti, quello che conta adesso è vincere questa partita. Sarri ha tutta la nostra fiducia, la squadra lavora in settimana e ancora non sta esprimendo il massimo, è questione di tempo. Stasera è una grande occasione per acquisire autostima e rilanciarci".