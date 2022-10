Il ds della Lazio Igli Tare ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida con l'Atalanta. Focus sul vice Immobile, tra i giocatori a disposizione in rosa e e le occasioni di mercato: "Senza Ciro perdiamo tanto, il capitano e il miglior attaccante della Serie A. Ma ci sono altri attaccanti che possono dare il loro contributo, speriamo di fare una gran partita".



VICE IMMOBILE - "In estate abbiamo fatto ragionamenti improntati su un progetto con idee chiare. Come ogni anno, a metà o fine novembre ci siederemo con allenatore e presidente per valutare quello che serve. Se il vice Immobile arriverà dal mercato? Al momento non ne abbiamo parlato".