Igli Tare, ds della Lazio, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Napoli: "La Champions è sicuramente importante per il nostro futuro, soprattutto visti i tempi che corrono. Purtroppo non è tutto nelle nostre mani, dovremo fare una grande impresa e siamo qui per vincere. Il gioco e la determinazione della squadra mi danno grande fiducia".



INZAGHI - "Lo abbiamo già detto: quando Inzaghi tornerà, arriverà la firma sul contratto. Lui è molto vivace, molto nervoso e ora è rinchiuso in gabbia. Ci sentiamo quotidianamente e sta facendo un buon lavoro anche da casa, finché vinciamo".



PERCORSO EUROPEO - "Abbiamo fatto una grande Champions, tranne gli ultimi dieci minuti contro il Bruges quando c'era tanta tensione. Il nostro è un percorso lungo, sappiamo che seve tempo e gli errori ci aiutano".



SUPERLEGA - "E' stata una settimana travolgente e scioccante. Il calcio è della gente, è passione, tutto questo non va mai perso di vista. Fortunatamente le cose si sono rimesse a posto velocemente. Vanno fatte riflessioni importanti sul futuro del calcio mondiale, va fatta chiarezza".