In Turchia ne sono convinti: Tare è a Istanbul a trattare Dorukhan Toköz. Come riporta hurriyet.com, il ds albanese avrebbe presentato una prima offerta da 5 milioni, dopo aver parlato con l'agente del centrocampista centrale Korkmaz. Il Besiktas avrebbe chiesto 12 milioni: Toköz è un nazionale, è uno dei gioielli del centrocampo, va via solo per una buona offerta.



MERCATO LAZIO - A quel punto Tare avrebbe chiamato al telefono il presidente della Lazio Claudio Lotito, e avrebbe ottenuto l'autorizzazione a salire con l'offerta sul piatto: 8 milioni, di nuovo rifiutata. In giornata la Lazio dovrebbe presentare una nuova offerta: le parti sono vicine, in Turchia sono certi che la Lazio abbia individuato in Tokoz il rinforzo che serve sulla mediana.