Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, parla a Rai Sport, partendo dall'acquisto di Romulo, arrivato dal Genoa: "E' arrivato Romulo, non era previsto questo intervento ma negli ultimi dieci giorni abbiamo avuto gli infortuni di Patric e Marusic che non ci hanno dato la certezza di proseguire con tranquillità questo finale di stagione e per questo abbiamo deciso di inserire un giocatore che possa darci una mano. Penso di aver fatto una scelta giusta, Romulo conosce bene il campionato italiano e si inserirà facilmente qui alla Lazio".