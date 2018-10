La Lazio comincia a studiare come rinforzarsi per il mercato di gennaio. Per rendere più competitiva la rosa Tare sta lavorando sul mercato, in quasi tutti i settori del campo.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, alla Lazio piace l'esterno austriaco Lainer. Sul taccuino di Tare ci sono anche Lazzari (piace a mister Inzaghi) e Di Lorenzo dell’Empoli. Non solo: dal Genoa potrebbe arrivare Lazovic.