Lazio, Tchaouna a un passo: cifre e dettagli dell'accordo

Saràil primo rinforzo nel reparto avanzato per laNe è certo il Corriere dello Sport, che oggi spiega dettagli dell'accordo ormai a un passo tra i biancocelesti e la. Le parti si incontreranno dopo la fine del campionato per formalizzare tutto, ma i contatti tra i dirigenti sono stati fitti in questi giorni. Il ds dei capitolini, Fabiani, insiste per limare ancora un po' al ribasso le cifre, ma alla fine si dovrebbe chiudere per una cifra, dei quali poi il 40% dovrà essere girato dai campani al Rennes, in base a precedenti accordi.

Salvo sorprese, sempre dietro l'angolo nel calciomercato, l'attaccante della Salernitana - tra i migliori della rosa, pur in una stagione sfortunata, finita con la retrocessione della squadra granata - sarà uno dei volti nuovi sulla trequarti per l'anno prossimo. Un suo ex allenatore, Fabio Liverani, che lo ha visto da vicino quest'anno nella breve parentesi sulla panchina dei cavallucci marini, assicura che non è un tipo di giocatore che possa raccogliere l'eredità di Felipe Anderson (che andrà via a 0 e ha già firmato col Palmeiras). Si tratta piuttosto di, come ha spiegato lui stesso in una recente conferenza stampa.Tchaouna quest'anno ha realizzato 6 gol e 4 assist in 34 presenze tra campionato e Coppa Italia.